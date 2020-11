A Tu si que vales Cristiano Pierangeli ha mostrato tutta la sua bravura suonando un piano a cui precedentemente aveva tolto alcuni tasti. Cristiano ha improvvisato una melodia romantica sul racconto di Maria De Filippi. Il pubblico lo ha premiato con il 100% dei voti. Poco dopo anche tutti i giudici si sono alzati in piedi per farlo volare in Finale. Ecco il video Witty Tv con la splendida esibizione.

