Questa sera a Tu si que vales, grazie ad una bellissima esibizione di alcune drag queen, Maria De Filippi ha rivisto un ex concorrente di Amici. A creare la coreografia di chi si è esibito sul palco è stato, infatti, Andrea Gatto. L’ex concorrente del talent lasciò tutti a bocca aperta per come ballava sui tacchi a spillo. Ecco il video Witty Tv con l’esibizione integrale e l’ingresso in studio del giovane talento.

