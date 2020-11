Tu si que vales: Maria De Filippi regala delle sciarpe a Sabrina Ferilli, nessuna però va bene | Video Witty Tv

Qualche puntata fa a Tu si que vales Maria De Filippi pare aver rovinato una preziosa sciarpa a Sabrina Ferilli. Le due amiche hanno quasi litigato per questa cosa. La Ferilli ha tenuto il muso e non ha parlato con la De Filippi per quasi tutta una puntata. Stasera, 14 novembre 2020, Maria, dopo aver fatto ascoltare a tutti alcuni vocali della Ferilli, ha fatto portare in studio 3 pacchetti. Ciascuno conteneva una sciarpa diversa, ma a quanto pare lei non ne ha gradita nessuna delle tre chiedendo piuttosto un bonifico sul conto corrente. Video Witty Tv.

continua a leggere sul sito di riferimento