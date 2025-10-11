sabato, 11 Ottobre , 25

Tu si que vales, stasera 11 ottobre: anticipazioni e superospiti

(Adnkronos) – Stasera, sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata di ‘Tu si que vales’ e con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo.  

Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri…pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria composta da: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli che oltre a ricoprire il ruolo di giudici sono pronti anche ad accendere il palco con esilaranti esibizioni in cui si divertono a vestire i panni di grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale. 

Con loro superospiti: la conduttrice tv Alessia Marcuzzi, la giornalista Cesara Buonamici, la cantante Noemi, l’attrice e cantante Romina Power e la Iena e conduttore tv Nicolò De Devitiis. 

A condurre lo show l’affiatato trio formato: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. 

