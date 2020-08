Tuchel “Sarà una grande finale tra due grandi squadre”

“Sarà una grande finale tra due squadre molto forti”. L’allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel presenta così la sfida di domani sera contro il Bayern Monaco, ultimo atto della Champions League. “Stiamo preparando la partita esattamente come abbiamo fatto per le gare contro il Borussia Dortmund, l’Atalanta e il Lipsia – ha spiegato il tecnico dei francesi in conferenza stampa – Contro il Bayern sarà molto difficile, rispettiamo molto i nostri avversari. Ieri abbiamo guardato dei video con tutti i ragazzi e abbiamo effettuato una seduta esclusivamente tattica, mentre oggi sarà una normale rifinitura: tamponi per il test Covid-19 allenamento allo stadio.

