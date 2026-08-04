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Tuffi, Pellacani: “Sto dando tutto per questo sport”
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Tuffi, Pellacani: “Sto dando tutto per questo sport”

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Roma, 4 ago. (askanews) – “Sono contentissima e non mi sembra quasi vero. I tre metri sono nel mio cuore e sono davvero soddisfatta di come ho affrontato la gara. Non pensavo tanto al risultato, ma alle mie sensazioni e a come saltare”. COsì CHiara Pellacani dopo la premiazione che le ha messo al collo il quarto oro agli Europei di tuffi di Parigi. “Amo questo sport – prosegue Chiara – e sto veramente dando tutto nella quotidianità. Non so neanche spiegarlo a parole, vorrei che questi successi aiutassero il nostro sport ad avere più di visibilità e ad avvicinare più giovani perché è davvero bellissimo”. “Mi auguro di scrivere ancora tante pagine di storia – conclude la 23enne romana – perché ci metto il cuore. Non penso ai record: solo a vivere il momento e divertirmi. Credo sia un mio punto di forza. I punteggi sia dal metro sia dai tre metri sono davvero buonissimi e sono il frutto del lavoro svolto tra Roma e Miami”. (Foto di Andrea Staccioli e Andrea Masini / DBM)

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