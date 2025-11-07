venerdì, 7 Novembre , 25

Caso Sangiuliano, Federica Corsini: “Allibita da ostinazione Ranucci, mi tutelerò in ogni sede”

(Adnkronos) - "Sono allibita e mortificata dall’ostinazione con...

Medicina, Mirone (Siu): “Urologo più attento al dialogo nel percorso di cura”

(Adnkronos) - I pazienti "devono essere considerati" nel...

Chirurgia, Minervini (Siu): “In urologia il 54% di tutte le procedure robotiche”

(Adnkronos) - "La chirurgia robotica in urologia è...

Chirurgia, Ficarra (Siu): “Sostenibilità robotica tema improntate in urologia”

(Adnkronos) - "Uno dei temi più importanti che...
tumori,-perrone-(aiom):-“liste-d’attesa-inaccettabili-per-chi-ha-un-cancro”
Tumori, Perrone (Aiom): “Liste d’attesa inaccettabili per chi ha un cancro”

Tumori, Perrone (Aiom): “Liste d’attesa inaccettabili per chi ha un cancro”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTumori, Perrone (Aiom): "Liste d'attesa inaccettabili per chi ha un cancro"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Per chi ha una diagnosi di cancro e deve curare la malattia, le liste d’attesa sono umanamente difficili da accettare. Una delle maggiori sfide all’interno della Rete oncologica regionale è proprio la tempestività della presa in carico dei pazienti. Per questo motivo dobbiamo cercare di migliorare le liste d’attesa. Quando sono troppo lunghe, infatti, rappresentano uno dei grandi determinanti del danno economico per i pazienti, perché aspettare per un tempo lungo la prestazione nel servizio pubblico se si ha un tumore è umanamente difficile da accettare, e quindi proprio il cancro è il motivo per cui si mette mano alla tasca se l’attesa è troppo lunga”. Così all’Adnkronos Saute Francesco Perrone, presidente nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica, oggi a Roma a margine dell’apertura del XXVII Congresso nazionale Aiom, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Le liste d’attesa “sono sicuramente una materia sulla quale c’è grande allerta in tutto il Servizio sanitario nazionale, in tutte le strutture oncologiche – spiega Perrone – Siamo ancora in attesa di vedere l’impatto positivo dei recenti provvedimenti di tipo nazionale, ma non dimentichiamo che in Italia in termini organizzativi vale il meccanismo dei Servizi sanitari regionali. Quindi in realtà per dare una risposta seria bisognerebbe sempre poter fare un’analisi differenziata per regione. Ci sono contesti nei quali le reti oncologiche regionali funzionano e funzionano bene. Io sono fiero di vivere in Campania, una regione che sul piano dell’efficienza della Rete oncologica regionale sta facendo passi da gigante”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.