Tumori, Schillaci: prevenzione fondamentale per aver meno malati

Da Casa Sanremo: “Dobbiamo avere italiani che vivono di più e meglio”

Milano, 13 feb. (askanews) – “Bisogna puntare sulla prevenzione per avere meno malati. Con popolazione che invecchia dobbiamo avere meno malati. E questo si può fare solo con la prevenzione”. E’ stato questo il tasto più battuto dal ministro della salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento in diretta da Casa Sanremo al talk show sulla prevenzione oncologica.

Un messaggio, ha sottolineato il ministro, che deve partire dalle scuole: “Bisogna far capire fin dalla prima elementare quanto è importante seguir corretti stiie di vita, una sana alimentazione, non fumare, svolgere attività fisica e proteggere la pelle dai raggi solari. Dobbiamo avere italiani che vivono di più, ma soprattutto dobbiamo avere italiani che vivono meglio e meno malati”.

Il ministro si è poi soffermato sull’importanza della ricerca biomedica che “ha messo a doisposizioni tanti nuovi farmaci e tante nuove terapie. Oggi il melanoma può essere sconfitto anche in fase avanzata”. Ma è soprattutto sulla prevenzione che bisogna puntare per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario: “Chi ha una malattia grave deve avere la possibilità di potersi fare curare. Il Ssn è un orgoglio di questa Nazione, il modello della sanità italiana all’estero viene visto come un modello virtuoso: in Italia la sanità gratuita e così deve rimanere. L’unico modo per far si è che questo avvenga è avere meno malati”.

Non a caso, Schillaci ha scelto il palco di Casa Sanremo: “Nessuno meglio della Rai può aiutatarci per far sì che questo messaggio arrivi forte e chiaro nelle case degli italiani”.