Tunisia, ritrovata Valentina Greco: è viva

ROMA – Erano quasi dieci giorni che di lei non si avevano più notizie. Valentina Greco, 42enne cagliaritana residente da tempo a Sidi Bou Said in Tunisia, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. Lo riporta il quotidiano L’Unione sarda. A chiamare la mamma della ragazza è stato direttamente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella sua abitazione sono stati trovati solo i tre gatti, “che non avrebbe mai abbandonato”, il computer e il telefono. “Ci preoccupa molto il fatto che non si sia fatta sentire, non è da lei”, raccontava il fratello al quotidiano sardo. E aveva detto che di recente la 42enne “aveva ricevuto delle avances da parte di un uomo, che ha respinto”. Inoltre “negli ultimi tempi si era avvicinata alla cultura islamica” e, secondo alcune fonti vicine alla famiglia, “mostrava interesse per il sufismo, corrente spirituale e mistica dell’Islam”. Al momento non sono stati resi noti i motivi dell’allontanamento.

