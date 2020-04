Christian Garavaglia stava andando alla cerimonia del 25 Aprile: “Confesso che ero soprappensiero». È andato dai vigili e sul verbale ha messo tre firme: come trasgressore, come proprietario dell’auto e come accertatore

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Turbigo, il sindaco imbocca il senso vietato e si dà la multa da solo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento