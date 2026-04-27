turchia,-antalya-accende-i-riflettori-su-sport-ed-eventi

Milano, 27 apr. (askanews) – La Turchia punta a rafforzare il proprio ruolo nel turismo sportivo e nel segmento MICE e sceglie Antalya come piattaforma internazionale per eventi e-business. Dal 31 maggio al 3 giugno la località turca ospiterà la prima edizione di “Sports & Events Turkiye”, format B2B pensato per mettere in contatto operatori globali dei settori sport, eventi e business travel.

L’iniziativa si inserisce in un mercato in forte crescita: quello degli eventi sportivi, che a livello globale è destinato a superare i 609 miliardi di dollari entro il 2031. In questo quadro, la Turchia mira a consolidare il proprio posizionamento come destinazione competitiva facendo leva su infrastrutture integrate, capacità ricettiva e un’offerta sportiva articolata, con l’obiettivo di intercettare flussi internazionali ad alto valore.

Promosso dalla Sports Tourism Association, con il supporto del ministero della Gioventù e dello Sport, del ministero della Cultura e del Turismo, della prefettura di Antalya e della Türkiye Tourism Promotion and Development Agency, l’evento riunirà oltre 300 operatori internazionali e più di 80 fornitori locali. In agenda sono previsti oltre 1.000 incontri B2B preorganizzati, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra operatori turchi e buyer provenienti da Europa, Eurasia e Medio Oriente.

Il format si propone come una piattaforma operativa per lo sviluppo di nuove opportunità commerciali lungo tutta la filiera del turismo sportivo, dai viaggi organizzati ai tornei fino ai programmi di allenamento professionale. Accanto agli incontri business sono previste sessioni di networking, visite tecniche a strutture sportive e alberghiere e attività esperienziali pensate per offrire agli operatori una visione concreta del potenziale della destinazione.

Uno degli assi di sviluppo su cui la Turchia punta di più è la convergenza tra turismo sportivo e segmento MICE, considerata una leva per ampliare l’offerta, favorire la destagionalizzazione e intercettare segmenti con maggiore capacità di spesa.

Cuore dell’iniziativa è Antalya, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio profilo come hub per turismo sportivo e grandi eventi. La città mette sul tavolo circa 300 giorni di sole all’anno, una capacità ricettiva ampia e infrastrutture moderne. A sostegno del suo posizionamento ci sono anche un calendario già strutturato, con eventi come il Tour of Türkiye, il Turkish Airlines Open e il Tour of Antalya, e l’esperienza maturata nell’ospitalità di grandi appuntamenti internazionali, tra cui conferenze globali e congressi di alto profilo.