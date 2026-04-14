turchia,-entra-a-scuola-spara-e-ferisce-16-persone,-poi-si-suicida

Roma, 14 apr. (askanews) – Nel distretto turco di Siverek, a Sanliurfa, un ex studente di una scuola superiore ha fatto irruzione nell’istituto con un fucile da caccia ed ha aperto il fuoco indiscriminatamente, ferendo 16 persone. E’ successo in mattinata presso la scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu. Un ragazzo di 17 anni è entrato nella scuola con un fucile e ha aperto il fuoco indiscriminatamente. In seguito alle segnalazioni dei presenti, la polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Si è appreso che 16 persone (10 studenti, quattro insegnanti, un agente di polizia e un dipendente della scuola), sono rimaste ferite, mentre l’aggressore si è nascosto all’interno della scuola. Nonostante gli avvertimenti della polizia, il sospetto si è rifiutato di arrendersi, rendendo necessario l’intervento delle forze speciali. Si è appreso poco dopo che l’ex studente di 17 anni si è sucidiato. (con fonte Dha)