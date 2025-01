Turchia, incendio in un resort sciistico: oltre 60 morti

Una cinquantina i feriti, secondo il bilancio provvisorio

Bolu, (Turchia) 21 gen. (askanews) – Almeno 66 morti e una cinquantina di feriti: è il bilancio provvisorio dell’incendio divampato in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, in provincia di Bolu, Turchia centrale. Secondo le autorità, il rogo si è sviluppato intorno alle ore 3.30 locali al Grand Kartal Hotel che ospitava 234 persone.Alcuni degli ospiti hanno cercato di sfuggire alle fiamme gettandosi dalle finestre. Il governatore di Bolu, Abdulaziz Aydin, ha detto che secondo le prime indagini, l’incendio è scoppiato nel ristorante al quarto piano dell’hotel e si è diffuso poi ai piani superiori.Bolu si trova a circa 300 chilometri da Istanbul. L’albergo di 12 piani con rivestimento in legno era pieno: è un periodo di punta per il turismo con due settimane di vacanze scolastiche.