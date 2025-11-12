mercoledì, 12 Novembre , 25

Tajani: “L’impegno dell’Italia in Medio Oriente sarà importante”

(Adnkronos) - "L'impegno italiano in Medio Oriente sarà...

Bbc, Trump: “Obbligato a fare causa, ha ingannato telespettatori”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

Catania, incendio in centro fieristico: la situazione oggi

(Adnkronos) - Sono terminate all'alba di oggi, mercoledì...

Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo alle...
turchia,-morti-i-20-militari-a-bordo-aereo-militare-precipitato-in-georgia
Turchia, morti i 20 militari a bordo aereo militare precipitato in Georgia

Turchia, morti i 20 militari a bordo aereo militare precipitato in Georgia

DALL'ITALIA E DAL MONDOTurchia, morti i 20 militari a bordo aereo militare precipitato in Georgia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono morte tutte le 20 persone a bordo dell’aereo cargo militare precipitato in martedì in Georgia durante il ritorno dall’Azerbaijan. A dichiararlo il ministro della Difesa turco, Yasar Guler.  

L’aereo era decollato dall’aeroporto di Ganja, nell’Azerbaijan occidentale, nel pomeriggio di ieri, ma si è schiantato poco dopo aver attraversato il confine con la Georgia orientale. “I nostri eroici compagni d’armi sono morti a causa dello schianto del nostro aereo da trasporto militare C-130, decollato dall’Azerbaijan per tornare in Turchia”, ha affermato Guler su X condividendo le 20 fotografie di coloro che sono morti. 

La Turchia non ha specificato cosa abbia causato l’incidente. Il ministero degli Interni della Georgia ha confermato che l’aereo è precipitato nella zona di Sighnaghi, “a circa cinque chilometri dal confine di Stato della Georgia” con l’Azerbaigian. Il controllo del traffico aereo georgiano ha affermato che l’aereo era scomparso dai radar poco dopo essere entrato nel suo spazio aereo “senza trasmettere un segnale di soccorso” e che era stato avvisato dell’incidente dai servizi di emergenza. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.