Turchia, Ocalan chiede scioglimento del Pkk: “Gruppi depongano armi”

(Adnkronos) – Il fondatore del Pkk Abdullah Ocalan ha chiesto al gruppo militante curdo di deporre le armi e di sciogliersi, in una dichiarazione storica letta a Istanbul. “Tutti i gruppi armati devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”, ha affermato in una dichiarazione letta da una delegazione di parlamentari del partito filo-curdo Dem che gli hanno fatto visita in prigione in mattinata.

”Un appello per la pace e la società democratica”. Questo il titolo del documento con cui Ocalan ha annunciato la decisione dal carcere sull’isola di Imrali, a sud di Istanbul, dove è detenuto dal 1999 e dove sta scontando una condanna all’ergastolo.

“Mi assumo la responsabilità storica di questo appello” al disarmo, ha affermato Ocalan, 75 anni, tra i fondatori del Pkk nel 1978. Un gruppo considerato un’organizzazione terroristica in Turchia, così come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che Ocalan spiega essere ”nato nel XX secolo, nell’epoca più violenta della storia dell’umanità, in mezzo alle due guerre mondiali, all’ombra dell’esperienza del socialismo reale e della guerra fredda in tutto il mondo”. Inoltre ”un ruolo significativo nella sua nascita e nel suo sviluppo” hanno avuto ”la negazione totale della realtà curda, le restrizioni ai diritti e alle libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione”.

Allo stesso tempo, però, il leader curdo nota che ”nel corso di oltre mille anni di storia le relazioni tra turchi e curdi sono state definite in termini di mutua cooperazione e alleanza, e turchi e curdi hanno ritenuto essenziale rimanere in questa alleanza volontaria per mantenere la loro esistenza e sopravvivere contro le potenze egemoniche”. Ora, scrive Ocalan, ”la necessità di una società democratica è inevitabile. Il Pkk ha trovato base sociale e sostegno ed è stato principalmente ispirato dal fatto che i canali della politica democratica erano chiusi”. Parlando della questione curda, Ocalan sottolinea che ”il rispetto per le identità, la libertà di espressione, l’auto-organizzazione democratica di ogni segmento della società basata sulle proprie strutture socio-economiche e politiche sono possibili solo attraverso l’esistenza di una società democratica e di uno spazio politico”.

Il leader curdo aggiunge quindi che ”una continuità permanente e fraterna può essere raggiunta e garantita solo se è coronata dalla democrazia. Non esiste alternativa alla democrazia nella ricerca e nella realizzazione di un sistema politico. Il consenso democratico è la via fondamentale”. E quindi, ”il linguaggio della pace e della società democratica deve essere sviluppato in conformità con questa realtà”.

Già negli anni Novanta, sottolinea Ocalan, ”con il crollo del socialismo reale dovuto a dinamiche interne, la dissoluzione della negazione dell’identità curda e i miglioramenti nella libertà di espressione hanno portato all’indebolimento del significato fondamentale del Pkk e hanno portato a un’eccessiva ripetizione”.

Per cui, conclude l’appello con un messaggio fondamentale: ”Tutti i gruppi devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi”. Infine ”i saluti a tutti coloro che credono nella coesistenza e che attendono con ansia il mio appello”.