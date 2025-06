turchia,-sisma-di-magnitudo-5.8-al-largo-di-marmaris

Almeno un morto e 70 feriti, sentito anche in Grecia

Provincia di Mugla (Turchia), 3 giu. (askanews) – Le immagini del terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito la provincia di Mugla, nel Sud-Ovest della Turchia. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vede il momento della scossa, con persone che escono in strada rapidamente dall’interno di un locale.Secondo quanto riferito dal ministro degli Interni turco, ci sono almeno un morto, una adolescente, e circa 70 persone ferite. L’epicentro è stato localizzato a 68km dal mare, a circa 10 km dalla località balneare turca di Marmaris.Il terremoto ha colpito alle 2.17 del mattino locali ed è stato avvertito anche nel Sud-Est della Grecia e nelle isole del Dodecaneso, tra cui Rodi, dove i turisti sono stati evacuati dal loro hotel.A Fethiye, in Turchia, “una ragazza di 14 anni è stata portata in ospedale in seguito a un attacco di panico, purtroppo ha perso la vita nonostante le cure ricevute”, ha dichiarato il ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya. Circa 70 persone sono rimaste ferite mentre cercavano di mettersi in salvo, alcune dopo essersi “lanciate in preda al panico da un’altezza elevata” nella provincia turistica di Mugla, dove si trova Marmaris, ha aggiunto il ministro.Sono in corso le operazioni di ricognizione per la verifica dei danni, ha fatto sapere Murat Kurum, ministro dell’Urbanistica.