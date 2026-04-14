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Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti
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Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti

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Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo indiscriminato. Sedici persone sono rimaste ferite e lo studente responsabile della sparatoria e di aver tenuto in ostaggio diverse persone si è suicidato. Ad annunciarlo è stato il governatore di Sanliurfa Hasan Sildak ai microfoni di Ntv. 

Il ragazzo era uno studente della scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu, situata nel distretto di Siverek. Il governatore di Sanliurfa ha precisato che l’attentatore era nato nel 2007, e che si è suicidato sparandosi. Il ministero dell’Interno in un comunicato ha identificato l’attentatore con le iniziali O.K. e ha dichiarato che, secondo le prime informazioni, 10 studenti, 4 insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa sono rimasti feriti nell’attacco. “I feriti sono stati trasportati all’ospedale statale di Silverek per le cure”, si legge nella nota. 

”L’individuo che ha compiuto l’attacco con un fucile si è poi suicidato con la stessa arma. Le nostre forze di sicurezza hanno avviato un’indagine approfondita sull’accaduto e gli sviluppi saranno resi noti al pubblico”, ha aggiunto. 

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