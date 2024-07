turchia,-tifosi-con-demiral:-gesto-lupi-grigi-prima-del-match-con-olanda

(Adnkronos) – I tifosi della Turchia ‘sfidano’ la Uefa e, dagli spalti dell’Olympiastadion di Berlino, mostrano il gesto che rievoca i lupi grigi, l’organizzazione ultranazionalista turca. Le telecamere della regia internazionale, prima del match contro l’Olanda per i quarti di finale, non inquadrano i tifosi turchi: le foto delle agenzie internazionali però documentano il gesto identico a quello compiuto da Merih Demiral nella sfida degli ottavi di finale contro l’Austria, vinta 2-1. Il difensore, autore della doppietta decisiva, è stato squalificato per 2 gare a causa del gesto compiuto. In sua difesa si è schierato anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presente allo stadio per la gara con l’Olanda.