Turismo, al via i primi corsi gratuiti firmati eco-tandem academy

Sono destinati a imprenditori, manager di pmi e professionisti orientati verso obiettivi più sostenibili Il programma di autoapprendimento e-learning, strutturato in 10 moduli in lingua inglese, partirà il 22 marzo per terminare il 30 maggio 2021. Certificato di partecipazione, per gli iscritti che supereranno con successo i quiz proposti lungo il percorso

Sostenibilità, economia circolare, social network, leadership e resilienza applicata al settore turistico. Sono solo alcuni dei temi protagonisti del primo corso di formazione gratuito promosso dall’Eco-Tandem Academy, in programma dal 22 marzo al 30 maggio 2021 ed ispirato in parte al modello di Graz per lo sviluppo integrativo.

Dieci moduli (della durata di 2/4 ore ciascuno), uno a settimana, ricchi di materiale e spunti utili sull’industria del turismo e sul suo futuro. Input, arricchiti da casi di studio e da incontri online in tempo reale (opzionali) con esperti e professionisti.

Un corso, fondamentalmente teorico, di autoapprendimento e-learning in lingua inglese, fruibile dai partecipanti, ogni qualvolta si abbia tempo a disposizione, tramite la piattaforma Moodle.

Destinatari del programma: imprenditori, manager di PMI e professionisti del turismo nel settore pubblico e privato.

Al termine dei dieci moduli, completando con successo i vari quiz proposti durante il percorso, si potrà richiedere, volendo, l’attestato di partecipazione al corso.

Ma non è tutto. In contemporanea al programma teorico, infatti, ne partirà anche uno più orientato alla pratica, dedicato allo stesso target.

Per iscriversi, ad uno dei due corsi o ad entrambi, basterà registrarsi entro il 17 marzo 2021: https://www.eu-ecotandem.eu/the-eu-eco-tandem-academy.

I corsi portano la firma del progetto Eu Eco-Tandem – promosso da Enit Agenzia nazionale italiana del turismo e cofinanziato dall’Unione Europea -, che punta all’ampliamento e allo scambio di competenze e risorse, incoraggiando piccole e medie imprese finora legate a un turismo di tipo tradizionale, così da offrire servizi più ecosostenibili.

Il tutto, attraverso una cooperazione transnazionale col coinvolgimento di start-up e innovatori impegnati in ambiti diversi.

Partecipano al progetto: X23 srl; SocialFare; ENIT; ITKAM; Leipzig Graduated School of Management; The University of Graz – RCE; The Slovak Business Agency (SBA); The Association for Waste Prevention – Austria (ARGE);Green Evolution SA (GE).

