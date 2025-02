Turismo, al via prenotazioni per giro del mondo con Costa Crociere 2027

139 gg con partenza 25-11-2026 da Savona: 5 continenti, 29 paesi e 47 destinazioni

Roma, 16 feb. (askanews) – Costa Crociere ha aperto le prenotazioni per il Giro del Mondo edizione 2027, a bordo di Costa Deliziosa: 139 giorni con partenza il 25 Novembre 2026 da Savona e arrivo il 12 Aprile 2027, attraversando 5 continenti, 29 paesi e 47 destinazioni.

Costa è stata tra le prime compagnie a proporre questo viaggio eccezionale, sin dagli anni Settanta, e per l’edizione 2027 del suo Giro del Mondo ha disegnato un itinerario speciale alla scoperta di destinazioni inedite, tra le quali Half Moon Cay alle Bahamas l’isola privata in esclusiva per gli ospiti Costa, le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti, le isole Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Giappone, Singapore e altre destinazioni tra il Sud Est Asiatico e l’Africa.

Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, sarà usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti e che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona.

“Con il Giro del Mondo 2027 vogliamo offrire un’esperienza davvero unica e indimenticabile, che combini l’esplorazione di luoghi iconici con la proposta di destinazioni esclusive, alcune delle quali mai toccate prima dai nostri itinerari. Con questa edizione, vogliamo ridefinire e innovare il concetto di viaggio intorno al mondo, offrendo un’esperienza irripetibile per chi sogna un’avventura straordinaria e l’opportunità di scoprire il mondo con la qualità e l’ospitalità che contraddistinguono Costa Crociere”, ha dichiarato Luigi Stefanelli, vice president Worldwide Sales di Costa Crociere.

