Turismo, alla Bit padiglione del Lazio all’insegna del green

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha inaugurato il padiglione del Lazio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, giunta alla sua quarantesima edizione e in programma fino all’11 febbraio. Lo stand del Lazio, di circa 200 metri quadrati, è realizzato rispettando l’ambiente e i principi di sostenibilità: niente plastica monouso, materiali naturali, riciclabili riutilizzabili o da riuso. Un ricco programma d’animazione nello spazio Lazio prevede una tre giorni di appuntamenti ed eventi articolati in quattro aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi primavera estate 2020 nel Lazio delle Meraviglie.

