turismo,-apc:-nel-2025-immatricolazioni-camper-nuovi-+10,56%

Milano, 20 gen. (askanews) – Il 2025 si conferma un anno positivo per il mondo del camper in Italia. Secondo i dati elaborati da APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, l’anno solare 2025 (1 gennaio – 31 dicembre) ha registrato un aumento delle immatricolazioni di camper nuovi pari a +10,56% rispetto al 2024, a cui si aggiunge una crescita del +6,05% nei cambi di proprietà di camper usati.

In termini assoluti, nel 2025 sono stati acquistati in Italia più di 44.000 camper tra nuovo e usato, un dato che testimonia il grande e crescente interesse del pubblico italiano verso un mezzo che rappresenta oggi uno strumento di alta gamma per il tempo libero, costruito su misura delle esigenze individuali.

” Osserviamo con soddisfazione l’entusiasmo di italiani ed europei per il camper. Anche il noleggio sta andando bene, non solo in estate ma tutto l’anno: un segnale davvero positivo che conferma l’interesse di un nuovo pubblico per il camper. Siamo quindi cautamente ottimisti per il futuro.” commenta Simone Niccolai, Presidente di Apc.

Il camper è lo strumento ideale per vivere il viaggio e il tempo libero in modo flessibile, dinamico e senza stress: consente di partire senza prenotazioni, di modificare l’itinerario in qualsiasi momento e di viaggiare non solo durante le vacanze tradizionali, ma durante tutto l’anno, anche per weekend, ponti, festività e turismo di prossimità, alla scoperta di mete meno conosciute e a contatto con la natura.

Il camper attrae sempre di più, in maniera costante in tutti i Paesi europei, e questo trend è legato sia alla sua capacità di interpretare i trend contemporanei (nuove forme di socialità, rispetto dell’ambiente, cultura, enogastronomia, pet-friendliness.), sia all’elevatissimo livello di comfort a bordo, che ne consente l’utilizzo anche nei mesi invernali.

I camper moderni sono oggi veri e propri spazi abitativi su ruote di alto livello, dotati di impianti domotici di tipo domestico, anche con controllo da remoto del riscaldamento, riscaldamento ad acqua, cucine complete di ogni comfort, materassi ad alta densità con zone differenziate, cabine doccia spesso arricchite da dotazioni wellness. Un comfort che rende il camper una scelta sempre più apprezzata anche dai viaggiatori più esigenti, e che ha trasformato la percezione del mezzo: non più un ripiego, ma una scelta “cool”, personalizzata e di qualità, ideale per viaggiare in famiglia, in coppia o con gli amici, portando con sé anche il proprio animale domestico.

Il crescente interesse degli italiani è confermato anche dal successo del Salone del Camper, che si svolge ogni anno a settembre presso Fiere di Parma, di cui Apc è co-organizzatore. Nel 2025, la manifestazione ha registrato oltre 107.000 presenze, confermandosi la seconda fiera di settore in Europa per numero di visitatori.