Turismo, Aries group: +50% nel settore Mice nel 2024

E il trend si conferma positivo anche per il 2025

Roma, 19 feb. (askanews) – Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, con hotel, resort e residence per il turismo congressuale, gli eventi (Mice), il leisure e il business travel, celebra un 2024 da record con un incremento del 50% del fatturato totale nel settore Mice, consolidando la propria posizione di mercato.

Grazie ad una crescente domanda internazionale, proveniente principalmente dall’America settentrionale, dal Regno Unito e dall’Europa, e ad un forte interesse da parte di aziende, associazioni ed enti istituzionali, il gruppo ha registrato un aumento significativo su tutti i principali indicatori di performance nell’ambito MICE, a conferma della vivacità del settore e dell’efficacia delle strategie adottate. Il fatturato totale ha registrato un incremento del 50% rispetto al 2023, accompagnato da una crescita del 49% del Room Revenue. Anche il numero di pernottamenti venduti in correlazione ad eventi MICE ha toccato quota 39.822 (+ 39%). La durata media del soggiorno è inoltre salita a 1,91 notti (+11%), mentre la tariffa media giornaliera (ARR) ha evidenziato un rialzo dell’8%, con una forte concentrazione nei giorni feriali, in particolare tra lunedì e giovedì.

I settori aziendali che hanno trainato la crescita del comparto MICE per Aries Group includono Pharma, Med Tech (Medical Technology), Cosmesi & Beauty, Advisor Companies, Banking & Finance, GDO, IT & Tech, e il settore pubblico (Government e PA). Questi settori, grazie a forti investimenti in innovazione, in sviluppo commerciale e presidio mercati esteri, con una crescente attenzione verso la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi, hanno mostrato una dinamica positiva che ha alimentato la domanda di eventi e iniziative MICE. Un’eccezione è rappresentata dall’Automotive, che ha registrato un calo significativo, con una riduzione delle programmazioni e dei lanci di prodotto.

“Il settore Mice si conferma un driver di crescita fondamentale per Aries Group e i risultati conseguiti nell’ultimo anno testimoniano la validità del nostro impegno nell’offrire esperienze su misura per aziende e professionisti. La nostra strategia punta a valorizzare le strutture del Gruppo con servizi innovativi e di alto livello, rispondendo alla crescente domanda di eventi aziendali in contesti esclusivi. In questo scenario, ad esempio, il Quark Hotel, con il suo moderno centro congressi – uno dei più grandi nella capitale della moda, del business e della finanza – rappresenta un asset strategico per rafforzare la nostra offerta MICE. Guardiamo al futuro con determinazione, capitalizzando nuove opportunità per espandere e diversificare la nostra offerta, e consolidando il posizionamento strategico del brand nel panorama dell’ospitalità business e leisure” commenta Raniero Amati, CSMO di Aries Group.

Aries Group prevede un trend positivo anche per il 2025, un anno che, pur presentando sfide significative, si profila ricco di opportunità per il settore MICE. In un mercato sempre più esigente e dinamico sono richieste sempre più strategie mirate e competitive, in grado di offrire soluzioni contrattuali flessibili e personalizzate, capaci di rispondere alle esigenze di un ambiente in continua evoluzione. Per affrontare queste sfide, diventerà fondamentale supportare i clienti con formule innovative e garantire una gestione dinamica e reattiva delle loro richieste, in linea con quattro principali tendenze:

1. Eventi in presenza con integrazione digitale L’80% degli eventi continuerà a svolgersi in presenza, con gli hotel congressuali che manterranno un ruolo centrale, ospitando la maggior parte degli incontri (78% secondo ICCA ). Gli eventi ibridi non sostituiranno quelli fisici ma li completeranno, offrendo nuove opportunità di interazione grazie a tecnologie avanzate di engagement.

2. Innovazione tecnologica e AI in prima linea L’intelligenza artificiale sarà determinante per migliorare il networking, analizzare dati in tempo reale ed ottimizzare l’esperienza dei partecipanti. Inoltre, si confermerà in positivo l’uso della realtà aumentata e virtuale, con spazi digitalizzati in 3D e app innovative, per una gestione più fluida ed interattiva degli eventi professionali.

3. Sostenibilità e turismo rigenerativo sempre al centro La sostenibilità diventerà un criterio essenziale nella scelta delle location, orientando il settore verso soluzioni a basso impatto ambientale. Aries Group rafforzerà il proprio impegno in questo ambito con l’avvio di un progetto ESG (Environmental, Social, Governance), volto a integrare sostenibilità e responsabilità sociale in ogni aspetto delle sue attività. Inoltre, continuerà a collaborare con realtà innovative e sostenibili come Ethic Ocean, Wami, Treedom e diversi gestori di mobilità sostenibile, promuovendo un turismo più responsabile e rigenerativo.

4. Pressione sui costi e competitività internazionale Il settore MICE dovrà affrontare un aumento medio dei costi del 4,3% , richiedendo così nuove strategie di ottimizzazione. Destinazioni più economiche come Lisbona, Praga e Atene diventeranno sempre più attrattive nel corso dell’anno per le aziende, spingendo i player del settore ad ulteriori investimenti a favore di qualità e innovazione.

Il mercato Mice, alimentato dall’evoluzione delle tecnologie digitali e da un crescente orientamento verso la sostenibilità, si configura come un ambito strategico in cui le opportunità di crescita dinamica e innovazione strutturale promettono di ridefinire il panorama degli eventi e dell’ospitalità in Italia.