turismo,-bankitalia:-a-luglio-entrate-+5,6%,-uscite-+7,5%

Roma, 14 ott. (askanews) – Lo scorso luglio la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un surplus di 4,3 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024; le entrate turistiche (7,8 miliardi) sono aumentate del 5,6 per cento, mentre l’incremento delle uscite (3,5 miliardi) è risultato pari al 7,5 per cento. Lo riporta l’indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia, che considera sia la voce “Viaggi” (che include i beni e i servizi acquistati da persone fisiche in paesi in cui non sono residenti, in relazione a viaggi in tali paesi), sia della voce “Trasporti internazionali di passeggeri” della bilancia dei pagamenti della Pensiola.

L’indagine è basata su interviste e conteggi di viaggiatori residenti e non residenti in transito alle frontiere italiane (valichi stradali e ferroviari, porti e aeroporti internazionali) e viene integrata con l’utilizzo di dati amministrativi, ove disponibili, e, dalla fine del 2020, con dati di telefonia mobile.

Nella media dei tre mesi terminanti in luglio 2025, si legge, la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,5 per cento, mentre le uscite sono aumentate del 7,3 per cento. L’incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-UE è risultato superiore a quello registrato dai turisti della UE (rispettivamente, il 6,5 e il 2,8 per cento). La spesa degli italiani all’estero è invece cresciuta maggiormente nell’area dell’UE (l’8,1 per cento contro il 6,5 nei paesi extra-UE).