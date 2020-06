BOLOGNA (ITALPRESS) – Sollecitare l’Unione europea affinchè si invasta nelle infrastrutture e nella digitalizzazione a favore delle strutture ricetive e della promozione turistica. E’ questa la ricetta del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per accompagnare la ripartenza di uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus, illustrata nel corso dell’incontro online organizzato dal Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Regione. “Per la prima volta – ha detto Bonaccini – l’Unione europea si sta rendendo conto che il turismo è un asset importante per la crescita per i prossimi anni. Finora aveva trascurato troppo questo settore così rilevante per tutta l’Europa,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Turismo, Bonaccini “Risorse europee per far ripartire il settore” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento