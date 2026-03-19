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Turismo, Cangemi: “Se manca la mobilità viene meno”
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Turismo, Cangemi: “Se manca la mobilità viene meno”

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(Adnkronos) – ”Da 25 anni sento parlare di destagionalizzazione, ma secondo me quello che abbiamo detto nel passato non è servito a nulla: mancavano proprio le basi per discutere di destagionalizzazione”. Va dritto al punto Lino Cangemi, presidente MasterGroup World e consigliere del direttivo nazionale Astoi Confindustria Viaggi, durante la due giorni della Fondazione Magna Grecia “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”. “Turisticamente la Calabria è a trazione estiva – aggiunge – Quando si è capita l’importanza del turismo durante mesi invernali siamo arrivati tardi. Altre regioni, come la Puglia, sono intervenute ristrutturando tutto il possibile. Prima mancavano i collegamenti, ma il turismo è mobilità: se viene meno la mobilità viene meno il turismo. I nostri numeri estivi figli dei charter e non dei collegamenti che la Calabria deve avere. Più collegamenti ci sono e più persone hanno motivi per venire in Calabria”.  

”Altro aspetto fondamentale è lo storytelling – aggiunge – Il Palio di Siena esiste dalla fine del Cinquecento. Noi abbiamo la Varia di Palmi che è dello stesso secolo, ma la conosciamo solo noi. In ogni caso, credo che negli ultimi 25 anni ci sia stata una metamorfosi della politica verso il turismo. Cinque anni fa l’assessore al turismo non ne sapeva nulla, adesso è cambiata anche la qualità degli assessori. Prima il turista era il calabrese che andava fuori e tornava. Abbiamo capito tardi che non era così, poi abbiamo iniziato a mettere le persone giuste”.  

Rispetto all’approccio per ottenere i migliori risultati, Cangemi ha puntualizzato che “il turismo è progettualità: come azienda stiamo lavorando al 2028 e il turismo deve essere progettato”. L’ultimo passaggio è sulla situazione in Medio Oriente. “Sicuramente ci saranno problemi con il carburante che potrebbero cambiare anche i contratti già siglati, ma per quanto riguarda le presenze l’Italia se ne gioverà, non so quanto la Grecia, ma il nostro Paese sicuramente sì”, continua. 

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