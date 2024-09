Turismo e sostenibilità: Ciccarelli (Confindustria Alberghi), su riutilizzo della plastica Italia segua nuovi modelli

“La tutela dell’ambiente e la sostenibilità passano attraverso l’integrazione di pratiche ecologiche nei servizi, che c’è bisogno di proporre sempre con più forza nelle strutture alberghiere italiane, partendo dal riutilizzo intelligente della plastica”. A dirlo è Nicola Ciccarelli, vicepresidente di Confindustria Alberghi.

Intervenendo alla tavola rotonda organizzata a bordo della Nave Costa Smeralda, coordinata da Chiara Giallonardo, sul tema del “Design Sostenibile: Il Viaggio Circolare del PET”, durante la quale è stato presentato il progetto messo in piedi da Costa Crociere, Corepla e Fratelli Guzzini per il riutilizzo delle bottiglie in plastica, Ciccarelli ha sottolineato: “L’idea di dare nuova vita alle bottiglie in PET usate, trasformandole in elementi di design sostenibili e circolari, è innovativa e, allo stesso tempo, aiuta l’ambiente. Ritengo che l’iniziativa possa essere replicata anche per il mondo alberghiero e sarebbe bello poter creare un modello virtuoso da applicare a tutte le strutture: in questo modo si incentiva la raccolta differenziata e quella plastica potrà rivivere, magari ancora nelle strutture ricettive dov’è stata raccolta”.

Secondo Ciccarelli, il progetto è “un’importante ispirazione per il mondo ricettivo e conferma che si può essere sostenibili ed etici facendo business e che la plastica, tanto demonizzata, se saggiamente riciclata può offrire grandi opportunità. Il cambiamento – spiega il vicepresidente di Confindustria Alberghi – è possibile, partendo anche dall’ospitalità, ed è cruciale il ruolo del settore alberghiero nell’adozione di pratiche green nel settore, incentivandole anche nella vita quotidiana”.

Buone pratiche che Ciccarelli si sta impegnando a replicare nelle strutture di Swadeshi Hotels, gruppo con alberghi in nove regioni italiane del quale è presidente, impegnato nella realizzazione di iniziative all’insegna del green e della sostenibilità. “Un tasto sul quale battiamo da anni con particolare attenzione. A partire proprio dall’abbandono della plastica, tema sul quale stiamo coinvolgendo tutte le strutture Swadeshi nonché nella realizzazione di nuove strutture alberghiere. I nuovi progetti di riqualificazione, infatti, hanno sempre come fattore comune la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente”.

