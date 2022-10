Turismo, il progetto Eu Eco-Tandem tra i protagonisti della fiera TTG di Rimini

Il progetto Eu Eco-Tandem Programme, che punta a promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore turistico, fa tappa, per la seconda volta, alla Fiera TTG di Rimini.

L’appuntamento è per domani, giovedì 13 ottobre, da mezzogiorno alle 15, nella sala Diotallevi, che farà da cornice ad “Eu Eco-Tandem, follow-up del matchmaking event Italiano: i protagonisti raccontano la sostenibilità”, cui interverranno, tra gli altri: Elena Di Raco (responsabile ufficio studi e statistiche) di Enit, communication manager del progetto, oltre ai coordinatori del progetto europeo, Giuseppe Laquidara (Ceo) e Marika Mazzi Boem (Innovation Strategy Director) di X23 Srl, e Sebastiano Venneri, responsabile territorio e innovazione segreteria nazionale di Legambiente.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, attraverso il programma Cosme – si avvale inoltre della collaborazione di un pool di partner europei, tra i quali Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.

L’evento sarà l’occasione unica per mettere a confronto esperienze, idee, riflessioni, risultati ed obiettivi del progetto,

Tre ore ricche di idee, riflessioni, risultati ed obiettivi, movimentate dai protagonisti, sia del mondo del turismo che della sostenibilità, che racconteranno i risultati raggiunti nell’ambito del progetto, con particolare riferimento ai “Tandem” che si sono formati e sono pronti per le green challenges, che li vedranno protagonisti a breve.

I “Tandem” sono il frutto della grande partecipazione di aziende ai matchmaking event, celebrati durante il mese di settembre a Berlino, Bratislava e in Italia in formato ibrido, durante i quali, con il supporto di tecnici ed esperti del settore, start up e pmi turistiche, si sono conosciute e “scelte”.

Sta per iniziare la seconda fase del progetto: i “Tandem” elaboreranno i Piani di Azione per risolvere la sfida identificata congiuntamente, ed i migliori verranno premiati con un voucher fino a EUR 13.000* (*sul sito del progetto, tutte le regole – https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme).

L’anima verde di Eco-Tandem è pronta a crescere al TTG!

Ampio spazio sarà dato anche agli altri progetti cofinanziati dall’Unione Europea cui ENIT è partner. Il progetto EU WeMED_NaTOUR, coordinato da ENIT, dedicato alle destinazioni costiere del Mediterraneo occidentale, con l’obiettivo di sviluppare pacchetti transnazionali di turismo eco-intelligente per il mercato del turismo scolastico.

Il progetto Eco-Cruising Fu_Tour, coordinato da X23 Srl (Italia) cui Enit è uno dei partner, che mira a sfruttare il potenziale ecologico delle PMI turistiche del Mediterraneo occidentale e la cooperazione transfrontaliera, per creare nuove opportunità commerciali nel turismo eco-crocieristico con particolare riferimento ai Millennials e alla Gen Z.

Link del progetto: https://www.eu-ecotandem.eu/

