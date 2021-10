Turismo, infodays online per scoprire il progetto Eu Eco Tandem Biz

L’iniziativa è destinata a startup e pmi turistiche. Le idee migliori saranno premiate con un voucher di 13.000 euro

Basteranno due ore per scoprire tutto sul progetto EU Eco Tandem Biz, co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea, che si prepara a lanciare il programma Bis, la cui fase di candidatura inizierà nella primavera del 2022.

L’appuntamento on line è per martedì 2 novembre, dalle 16 alle 18, attraverso MS Teams.

La presentazione, in lingua tedesca, è indirizzata a startup e pmi turistiche che, se selezionate, si ritroveranno a lavorare insieme (Tandem) su progetti pilota dedicati al turismo sostenibile. Le idee migliori saranno premiate con un voucher di 13.000 euro.

Tra i relatori dell’infoday, organizzato da Itkam (Camera di Commercio Italiana per la Germania) e Hhl (Leipzig Graduate School of Management), figurano: Yvonne Bethage (Associazione del Turismo della Svizzera sassone) e Maurice Steinhoff (co-fondatore e responsabile dell’HHL Digital Space).

Bethag illustrerà una best practice di turismo sostenibile; Steinhoff, invece, spiegherà ai partecipanti come sviluppare al meglio un’idea innovativa, così da convincere eventuali investitori.

Ad aprire l’evento virtuale sarà il prof. Tobias Dauth (Hhl), per i saluti di benvenuto e la presentazione dell’agenda. A seguire, Sonia Barani (Itkam) racconterà nei dettagli il progetto EU Eco Tandem.

Per partecipare gratuitamente all’appuntamento, basterà registrarsi su Eventbrite (https://www.eventbrite.de/e/infoday-eu-eco-tandem-registrierung-188447360127).

In programma ci sono anche altri eventi particolarmente interessanti: giovedì 11 novembre nuovo infoday, venerdì 12 novembre workshop. Entrambi organizzati da Green Evolution (Grecia); mercoledì 17 novembre infoday organizzato dall’italiana Social Fare (ore 17/18) sul tema “Turismo e innovazione. Quali sinergie?”; il 22 novembre, workshop a cura di Hhl (Germania); martedì 23 novembre due workshop il primo con Social Fare (Italia) e con un workshop firmato dalla slovacca SBA; giovedì 25 novembre, infoday con l’italiana X23, durante il quale si parlerà di ecoturismo e innovazione. Con il programma l’industria del turismo cambia volto.

Partecipano al progetto: X23 srl, SocialFare, Enit, Itkam, Leipzig Graduated School of Management, The University of Graz – RCE, The Slovak Business Agency (SBA), Green Evolution SA (GE).

Ecco i link del progetto: https://www.eu-ecotandem.eu/; Facebook: https://www.facebook.com/euecotandem; Twitter: https://twitter.com/eu_ecotandem Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber Instagram: https://www.instagram.com/eu.ecotandem/

