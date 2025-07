turismo-italia-2025:-930-euro-spesa-media-viaggiatore-straniero

Report Rome Business School: +7% rispetto al 2024

Roma, 22 agg. (askanews) – Il turismo italiano si conferma un pilastro dell’economia nazionale: nel solo marzo 2025 la bilancia turistica ha registrato un avanzo di 600 milioni di euro, grazie a una spesa dei turisti stranieri in Italia pari a 3,2 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. La spesa media per viaggiatore ha raggiunto i 930 euro, i settori a più alta intensità di spesa sono stati: alloggio (42% del totale della spesa), ristorazione e alimentazione (26%), shopping e cultura (18%). Cresce tuttavia anche il numero di italiani che invece sceglie l’estero come meta di viaggio: +8%, generando una spesa di 2,6%. Lo rileva il report “Trend del turismo in Italia e livello di crescita” di Rome Business School.

Guardando ancora ai numeri Roma, spinta dal Giubileo, ha superato 15 milioni di arrivi stranieri nella prima metà del 2025, generando 11,6 miliardi di euro di spesa turistica. Il Nord Italia guida per numero di presenze (54% del totale), il Centro per spesa media (820 /notte), mentre il Sud e le Isole si confermano mete estive con picchi di occupazione dell’82%.

Cala però come detto il numero di italiani che scelgono l’Italia come meta di viaggio, frenati dall’aumento dei prezzi (+4,8%) e da un crescente interesse per l’estero (Spagna, Grecia, Marocco, Egitto). Ed emergono sempre più i profili del turista lento, eco-consapevole ed esperienziale, alla ricerca di autenticità e luoghi lontani dal turismo di massa. In sintesi, come conferma Valerio Mancini, direttore del Centro di Ricerca Divulgativo Rome Business School e autore del report “Per aumentare l’attrattività dell’Italia è necessario puntare su: destagionalizzazione, borghi e aree rurali e naturali, turismo di prossimità e slow turism, dare maggiore attenzione a sostenibilità e pratiche ESG nei vari ambiti e comparti del settore turismo”.