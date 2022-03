Turismo, lanciata la call per la partecipazione a Eu Eco Tandem Programme

E’ il progetto cofinanziato dall’Unione Europea, destinato a pmi e startup. Previsti micro finanziamenti per 62 realtà selezionate

C’è tempo fino al prossimo 15 maggio 2022 per potersi candidare alla call che selezionerà i prossimi protagonisti del turismo eco-sostenibile con Eu Eco-Tandem Programme, progetto cofinanziato dall’Unione Europea, che punta alla promozione e allo sviluppo di un turismo decisamente più sostenibile.

Green, innovazione e cooperazione, le parole d’ordine del programma, coordinato da X23 Srl (Italia) e implementato da Enit, Social Fare (Italia), la Camera del Commercio Italiana in Germania, la Business Agency Slovacca (Slovacchia), la Leipzig Graduate School of Management (Germania), l’Università di Graz (Austria), Green Evolution (Grecia) e disegnato appositamente per le esigenze delle startup e Pmi europee intenzionate al cambiamento verso una economia più green.

E, per i 62 partecipanti più motivati e intraprendenti, la possibilità, a fine progetto, di assicurarsi un micro finanziamento del valore di 6.500 euro.

Per essere selezionati, è necessario compilare il form online utilizzando la piattaforma Good Grants (link), entro le 17 (ora di Bruxelles) del 15 maggio prossimo.

Le aziende e le startup scelte avranno l’opportunità di seguire un programma fitto che prevede un evento di matchmaking dove la cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze e tecnologie saranno al centro.

Durante il matchmaking event, inoltre, sarà possibile partecipare a masterclasses sul tema del turismo eco-sostenibile.

Tra le peculiarità dell’iniziativa c’è l’abbinamento dei partecipanti in tandem: step fondamentale, come ricorda anche il nome del progetto, per raggiungere l’obiettivo comune di affrontare con successo, e risolvere, una delle 5 sfide ecosostenibili che le stesse imprese del turismo hanno identificato nei mesi precedenti, per avviarsi verso una transizione verde, sempre più auspicata.

L’eco-turismo, difatti, attualmente non rappresenta più un settore di nicchia, ma una realtà importante, sia per il presente che per il futuro del nostro pianeta.

E, alla luce di sfide quali inquinamento, Covid 19 e turismo di massa, il progetto Eu Eco-Tandem Programme, potrebbe risultare particolarmente utile per dar forma a nuovi leader, pronti per la società post-pandemia.

L’articolo Turismo, lanciata la call per la partecipazione a Eu Eco Tandem Programme proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento