Turismo: l’Antitrust sui voucher, mantenere il diritto al rimborso

I consumatori devono mantenere il diritto ai rimborso per i viaggi cancellati a causa del coronavirus. La raccomandazione è contenuta in una segnalazione inviata dall’Antitrust al parlamento e al governo “a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi sulla disciplina d’emergenza” contenuta nel decreto Cura Italia che “consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per ‘ristorare’ viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore”.

Nella segnalazione l’Autorità rileva che la norma “si pone in contrasto con la vigente normativa europea,

