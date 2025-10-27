turismo,-l’intelligenza-artificiale-che-ti-porta-fino-in-america

Brand USA consiglia a turisti di visitare americathebeautiful.com

Londra, 27 ott. (askanews) – Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del loro fascino intramontabile e di esperienze uniche e diverse. Chris Heywood, Senior Vice President, Public Relations e Chief Communications Officer per Brand USA consiglia di visitare americathebeautiful.com, un nuovo sito web basato sull’intelligenza artificiale, che aiuta il turista a pianificare il suo futuro viaggio negli Stati Uniti e a sceglierlo di persona. Poi in merito alla campagna “America the Beautiful” lanciata a Londra, alla Travel Week di Brand USA per Regno Unito e Europa, afferma:”Penso che sia entusiasmante avere questi generatori di domanda che daranno davvero agli italiani un motivo per prenotare ora, e sì, siamo nel settore della costruzione del marchio attraverso le nostre campagne, ma direi che siamo anche un po’ nel settore della velocità, perché vogliamo davvero invitare il visitatore italiano a venire ora per vedere tutte queste fantastiche cose che stanno accadendo, e se guardiamo oltre il 2026, abbiamo anche un decennio di mega eventi davanti a noi. Le Olimpiadi del 2028, una Coppa del Mondo di rugby, abbiamo anche le Olimpiadi invernali di Salt Lake City del 2034, quindi ci sarà molto sport in arrivo. Negli Stati Uniti c’è anche il turismo musicale, eventi dal vivo e concerti di grandi nomi: la gente sta iniziando a viaggiare per questo. Insomma: ogni interesse, ogni budget, ogni curiosità geografica. Gli Stati Uniti soddisfano da ogni punto di vista”, dichiara Heywood.