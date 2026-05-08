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Turismo, l’Irlanda punta sulla lentezza per una vera esperienza

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Alcune mete per vivere la bellezza irlandese senza fretta

Milano, 8 mag. (askanews) – Lasciarsi alle spalle la fretta per ritrovare il valore originario della vacanza, nel senso antico di un momento di vera libertà. È questo approccio che l’Irlanda vuole proporre ai viaggiatori, per permettere loro lo svelarsi della bellezza dell’isola attraverso una connessione profonda con i paesaggi e le persone. Muoversi senza fretta in Irlanda permette di scovare angoli di quiete e universi di sapori che altrimenti passerebbero inosservati, e invece si svelano come un regalo inatteso. Tra i possibili percorsi attraverso l’isola ecco, a Ovest, Galway, una città costiera vivace, nota per l’atmosfera bohémien, gli artisti di strada, i festival e i pub tradizionali, ma anche con un centro medievale, le botteghe di artigianato, A breve distanza le isole Aran: paesaggi essenziali, lingua e tradizioni ancora vive, siti preistorici e produzioni locali legate al territorio, come gli originali maglioni Aran.Passando all’Irlanda del Nord, a breve distanza da Belfast lo Strangford Lough, è una delle aree più tranquille e meno conosciute, dove il paesaggio costiero, la fauna e la storia si intrecciano senza soluzione di continuità. Altre esperienze sono legate alla dimensione storica e alle cattedrali, ai castelli e a giardini tra i più belli al mondo. Dallo Strangford Lough alle Mourne Mountains il passo è breve. Condividono la stessa contea in Irlanda del Nord – Down – e offrono uno dei contesti più adatti a un’esplorazione lenta a piedi, tra vette, vallate e percorsi che richiedono tempo più che velocità, dove il ritmo è scandito dai sentieri più o meno impegnativi.Acqua in evidenza nelle Ireland’s Hidden Heartlands – il cuore verde e blu dell’Isola d’Irlanda – che abbracciano alcune contee della Repubblica d’Irlanda e dell’Irlanda del Nord. Protagonista del turismo lento qui è l’asse fluviale che connette il grande fiume Shannon e l’immensa area lacustre di Lough Erne promuovendo una navigazione lenta che non conosce confini. In un’epoca in cui è sempre più importante uscire dal sentirsi in obbligo di fare qualcosa e instaurare connessioni più autentiche con luoghi e persone, vivere l’Irlanda senza fretta offre non solo spazio per respirare, ma anche per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

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