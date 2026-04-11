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Turismo, Mazzi: mi dedicherò a enoturismo, importante culturalmente
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Turismo, Mazzi: mi dedicherò a enoturismo, importante culturalmente

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Milano, 11 apr. (askanews) – “Mi dedicherò all’enoturismo, il turismo legato al vino, che è parte del turismo enogastronomico e, a mio avviso, anche parte del turismo culturale”. Lo ha detto il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenendo a Verona alla cerimonia d’inaugurazione di “OperaWine”, evento organizzato da Wine Spectator, alla vigilia dell’apertura di Vinitaly. “Portare i turisti nelle nostre cantine, che sono luoghi meravigliosi, è importante culturalmente, fa conoscere i nostri territori e poi è anche importante da un punto di vista economico perché la vendita diretta del vino nelle cantine costa meno al produttore ed è un’esperienza migliore per il cliente, il visitatore, il turista” ha aggiunto.

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