Turismo, Meloni: “C’è fame di Italia nel mondo, secondi solo alla Spagna”

ROMA – “L’Italia ha superato la Francia, siamo secondi solo alla Spagna, crescono i turisti stranieri, sale la spesa procapite, il sistema è in salute e ha le carte in regola per raggiungere nuovi traguardi”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati generali di Federturismo. “C’è fame di Italia in Europa e nel mondo, dobbiamo lavorare sempre di più per soddisfare questo desiderio”, afferma.

Meloni ricorda che “nel 2024 abbiamo toccato un nuovo record raggiungendo quota 458 milioni di presenze turistiche. Se crediamo in noi stessi e remiamo tutti nella stessa direzione- continua- noi non abbiamo rivali. Lo abbiamo già dimostrato tante volte e sono certa che possiamo farlo di nuovo, ora e in futuro”.

MELONI: ASSET STRATEGICO, MOTORE DI SVILUPPO

La premier sottolinea che “il turismo è un asset strategico per l’economia”, osservando che uno degli obiettivi del governo era quello di “restituire centralità per troppi anni negata e farne ancora di più un motore di sviluppo e benessere per il Paese”. Meloni rivendica che il governo ha varato riforme non più rinviabili” nel settore.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it