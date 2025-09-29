lunedì, 29 Settembre , 25

Turismo, Meloni: verso quarto posto tra Paesi più visitati al mondo

“In Europa primi per competitività turistica regionale”

Roma, 29 set. (askanews) – “Oggi l’Italia è la prima nazione europea per competitività turistica regionale, la seconda in Europa per presenze turistiche. Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali siamo al quinto posto nella classifica globale dei Paesi più visitati e ci apprestiamo a scalare un’altra posizione. Numeri che ci rendono fieri del lavoro che abbiamo fatto ma che ancora non ci bastano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla venticinquesima edizione del Global Summit WTTC, forum internazionale dedicato al settore del turismo.”Noi – ha aggiunto – siamo italiani e non fa parte del nostro Dna accontentarci. Siamo un popolo affamato di grandi sfide, che sa come stupire il mondo perché è ancora in grado di stupirsi e vede ogni giorno il mondo come una tela bianca su cui dipingere un nuovo capolavoro. Noi puntiamo a essere quel capolavoro: la destinazione privilegiata per tutti coloro che cercano un sogno tra storia e fantasia, tra antichità e futuro”.

