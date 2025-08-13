turismo,-ministero:-italia-al-top-per-sentiment-e-sicurezza,-superate-francia-e-spagna

mercoledì, 13 Agosto , 25

Scienziati al lavoro su ‘pelle in siringa’ per curare ustioni gravi

(Adnkronos) - Potrebbe essere definita 'pelle in siringa':...

Sinner, slitta il match con Mannarino a Cincinnati: il nuovo orario

(Adnkronos) - Quando gioca Sinner? Cambia l'orario del...

Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

(Adnkronos) - Arriva il via libera dell'esercito alla...

Rubio: “Alaska non è vittoria di Putin”. Zelensky aspetta call con Trump e leader Ue: “Russia non ci ingannerà”

(Adnkronos) - L'incontro di Ferragosto in Alaska con...
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il sentiment generale espresso dai turisti in Italia continua a crescere. Secondo l’analisi elaborata dall’Ufficio Statistica del ministero del Turismo su dati Data Appeal, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 4 agosto 2025, l’Italia registra un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato misura il livello di soddisfazione dei visitatori in sette categorie: cibo ed esperienza culinaria, fattori economici e gestione del tempo, inclusività e sostenibilità, ospitalità e qualità dell’alloggio, processo di prenotazione e accesso, qualità dell’esperienza e comfort, strutture e servizi. Grazie a questo risultato, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment tra i principali competitor, superando Spagna (85,7) e Francia (85,1), e subito dopo la Grecia (88,6). 

Particolarmente significativo è il dato sulla sicurezza, sottocategoria della qualità dell’esperienza, che vede l’Italia in testa con un punteggio di 48,9 (+0,5 rispetto al 2024), superando Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2). I dati confermano la crescente attrattività dell’Italia e la soddisfazione dei turisti, consolidando la posizione del Belpaese come destinazione di eccellenza nel panorama europeo, in particolare per la percezione della sicurezza. Su quest’ultimo fronte, fa comunque notare il ministero, il punteggio è tendenzialmente più basso rispetto all’indice generale poiché le recensioni su questi temi emergono principalmente in caso di esperienze negative. 

