Turismo, nel 2024 per Bluserena stagione più lunga e nuovi resort

La catena di alberghi sul mare amplia l’offerta e apre al lusso

Milano, 13 apr. (askanews) – Quattromiladuecento camere suddivise in tredici strutture, 108 milioni di euro fatturato, grazie a 1,2 milioni di pernottamenti registrati. E, per alzare la qualità dell’offerta, 55 milioni di euro investiti per la ristrutturazione di cinque resort. Sono i numeri snocciolati da Marcello Cicalò, amministratore delegato di Bluserena, nell’apertura della stagione estiva dei suoi resort sulle spiagge di Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tra i progetti di sviluppo di Bluserena, acquisita a fine 2021 dal fondo spagnolo Azora, un riposizionamento dei prodotti, per aprire l’offerta anche al segmento lusso, e l’acquisizione di nuovi assett, per un marchio, recentemente rinnovato, che è punto di riferimento per le famiglie e le coppie. Per i nuovi hotel da aggiungere all’offerta Bluserena sta valutando opportunità di acquisizione, management o leasing. Le nuove aree di interesse non si limitano alle sole località di mare, ma si estendono a laghi e montagne.

Tra gli obiettivi del nuovo corso, l’allungamento della stagione stagione turistica fino a 150 giorni, con l’ambizione di spingersi fino a 180 giorni per alcune strutture selezionate e di incrementare la quota di ospiti internazionali. Finora, la quota di ospiti italiani ha superato il 90 per cento.

Positive le indicazioni di inizio stagione, con prenotazioni partite in anticipo e in aumento del 25% che però, precisano i vertici di Bluserena, pur rappresentando un buon segnale sono da prendere con cautela visto lo scarso significato statistico basato sulle cifre relativamente basse tipiche del periodo.

Tra le novità annunciate per la stagione 2024: “Nuove Sport Academy con coach ex atleti e l’introduzione di nuove attività fitness, un rinnovato concept culinario nei Ristoranti Gusto per esaltare la tipicità regionale di ogni luogo e la formula Full All Inclusive per il resort Is Serenas Badesi in Sardegna. Sul fronte trade gli aggiornamenti riguardano il lancio del Talent Center per la formazione degli agenti di viaggio”.

Bluserena ha lanciato un pacchetto che comprende soggiorno + volo. L’offerta sarà disponibile da giugno a settembre 2024, con partenze previste dai principali aeroporti italiani: Bergamo, Verona, Bologna e Torino, tutti con destinazione Olbia.