Turismo, Pellegrino (Aidit): “Bmt occasione per riannodare rapporti con le agenzie di viaggio”

NAPOLI – “BMT è un’occasione importante per riannodare i rapporti con le agenzie di viaggio dopo lunghi mesi di conversazioni a distanza per causa di forza maggiore. Per Aidit è anche l’occasione per discutere dei risultati conseguiti ma soprattutto per confrontarsi sulle iniziative strutturali che intende promuovere a livello istituzionale”. Queste le parole di Domenico Pellegrino, presidente dell’Associazione italiana distribuzione turistica (Aidit), aderente a Federturismo Confindustria, presente alla venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo, nel polo fieristico della Mostra d’Oltremare.Aidit incontrerà le agenzie di viaggi al padiglione 6 – stand 6082/6083 – per illustrare la propria struttura e i servizi offerti alle agenzie associate.

“In una fase storica come quella attuale è importate ritrovarsi attorno a idee e valori comuni per spingere tutti insieme sulla strada della ripartenza di un mercato che in questi due anni è cambiato più velocemente di quanto avremmo potuto prevedere”. Così Cesare Foà, responsabile Aidit per la Regione Campania, che aggiunge: “il contributo di idee e la capacità imprenditoriale delle agenzie campane rappresenta certamente un valore aggiunto per Aidit e per l’intero settore distributivo italiano”.

