Turismo, per Autentico Hotel due nuove strutture di lusso in Campania

Miramalfi di Amalfi ed Excelsior Parco di Capri

Milano, 21 feb. (askanews) – Autentico hotels, brand dell’ospitalità del lusso in Italia, arricchisce il suo portofolio con due strutture della costiera amalfitana e delle sue isole. Il Miramalfi di Amalfi e l’Excelsior Parco di Capri.

Il Miramalfi – si legge in un comunicato – è un rifugio di lusso discreto dove ogni dettaglio invita al relax, circondati dal suono delle onde e dal profumo del mare. Un angolo di tranquillità sospeso tra cielo e mare immerso nella magia della costiera amalfitana che offre una vista spettacolare e design contemporaneo.

L’Excelsior Parco Luxury Villa, a Capri, è vincitore dei premi Travellers’ Choice Best Of The Best dal 2012 al 2024, l’Excelsior Parco è un piccolo gioiello d’epoca in stile liberty illuminato dal caldo sole di Capri, costruito nel 1906 sui resti di un’antica villa romana. L’Art Nouveau a cui si ispira l’arredamento delle sue 11 camere si fonde a decori lussuosi che rendono omaggio all’isola, alle bellezze di Capri, all’atmosfera elegante della villa e agli scenari con vista sul Golfo di Napoli

Con l’ingresso di queste 2 strutture Autentico Hotels prosegue il suo percorso consolidando la presenza come punto di riferimento per chi cerca il lusso autentico e si avvicina al traguardo di 25 strutture con la volontà di chiudere il club e mantenere una connotazione di esclusività. Tutte le 21 strutture facenti oggi parte di Autentico Hotels sono indipendenti e a conduzione famigliare.