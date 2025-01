Turismo, Santanchè: dati Istat dimostrano ottima salute comparto

“Tendenza significativa verso la destagionalizzazione”

Milano, 22 gen. (askanews) – “I dati Istat di novembre 2024 rivelano un notevole incremento del turismo che registra un + 11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si concretizza in 17,5 milioni di presenze, il che consolida il ruolo del settore turistico come il più dinamico tra i servizi e come un fattore cruciale per l’aumento del reddito della Nazione. Tale risultato dimostra l’ottima salute del comparto, anche durante periodi non convenzionali, e mette in luce una tendenza significativa verso la destagionalizzazione dei flussi, che rappresenta uno degli obiettivi primari del Piano Strategico del Turismo”. Così in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sui dati provvisori Istat analizzati dall’Osservatorio Nazionale del Turismo. “Inoltre, l’andamento generale del 2024 – ha concluso Santanchè -, da gennaio a novembre, si mantiene sui livelli record del 2023, mostrando perfino lievi segnali di miglioramento”.