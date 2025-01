Turismo, Santanchè: fiere sempre utili per destagionalizzare

“Siamo una nazione che potrebbe ospitare il turismo sempre”

Milano, 24 gen. (askanews) – “Il Ministero del turismo ed io siamo sempre vicini a tutte le manifestazioni fieristiche perché in Italia noi abbiamo un problema di destagionalizzazione, abbiamo una nazione che potrebbe ospitare il turismo sempre e quindi ringrazio tutti coloro che organizzano queste fiere importanti”. Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, durante il suo intervento all’inaugurazione a Verona della fiera delle moto Motor Bike Expo.

Una manifestazione, ha osservato, “importante nel mondo perché si aspettano decine di migliaia di motociclisti, di persone del settore, che verranno e poi diventano anche loro turisti e credo che il sindaco sia contento, che commercianti, albergatori e ristoratori plaudano a queste iniziative, perché facciamo tutti insieme aumentare il fatturato”.

Nel turismo il motociclismo sta crescendo, c’è sempre più voglia di Italia nel mondo, ci sono sempre più percorsi per le moto e poi riappropriamoci del nostro orgoglio di appartenenza, dell’essere italiani, perché venire in moto e fare un percorso in Italia, nelle nostre bellezze, credo non abbia pari al mondo anche perché siamo primi nelle comptezioni con le nostre scuderie e primi nella produzione di moto di alta gamma” ha aggiunto.

“Sono orgogliosa di partecipare, insieme a tutta la squadra” dell’organizzazione, ha concluso, “che lavora tutta nella stessa direzione” a questa “fiera rock, dove si respirano energia e passione, con motociclisti che arrivano da tutte le parti, uomini e donne che hanno veramente passione per la moto che è come il primo amore, ti dà un senso di libertà al quale poi non puoi rinunciare”.