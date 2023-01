Turismo, Santanchè: Italia può tornare leader se si occupa di Sud

Opportunità del Pnrr non possiamo sprecarla, soldi ci sono

Napoli, 24 gen. (askanews) – “L’Italia nel turismo può tornare a essere leader se si occupa del Sud. Se non facciamo partire il Sud, e parlo del mio settore, il turismo, non parte l’Italia. Il Sud oggi ha bisogno delle istituzioni e del Governo”. A dirlo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, parlando a Sorrento (Napoli) agli Stati generali del turismo.

“Visto che abbiamo l’opportunità dei fondi del Pnrr, che per l’80% devono essere spesi al Sud, non possiamo sprecarla. E’ la prima volta che possiamo dire che non è un problema di soldi. Oggi non abbiamo alibi, i soldi ci sono”, ha spiegato il ministro sottolineando quali siano, per lei, le criticità da superare. “E’ una questione di progettualità perché le procedure del Pnrr sono molto complicate. I Comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno a disposizione risorse e competenze per poter accedere ai progetti, quindi, questo è il primo sforzo che dobbiamo fare. Il Sud deve fare e deve avere di più, altrimenti l’Italia non recupera perché il Sud è una parte importante della nostra nazione”, ha concluso Santanchè.

