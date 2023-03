Turismo, Spagna presente a BMT con otto coespositori

Roma, 14 mar. (askanews) – L’ufficio Spagnolo del Turismo guidato dal direttore Gonzalo Ceballos si presenta presso la BMT di Napoli con uno spazio molto significativo presso il padiglione 6. La Spagna non manca in questo importante appuntamento professionale per il mercato italiano, dopo aver partecipato nelle ultime edizioni, anche nel 2022, anno in cui è stata premiata come migliore ufficio in Italia per quanto riguarda l’attività di promozione digitale. La Spagna è pronta per un 2023 in cui si stanno raggiungendo i numeri e i volumi prepandemici, e in questa riscossa il mercato del centro sud ha molto da dire. Lo stesso Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente Spagnolo per il turismo a Roma ci tiene a sottolineare: “La presenza della Spagna nella BMT anno dopo anno è la prova di quanto la Spagna tiene al mercato centro-sud italiano. Prova di questa importanza è la straordinaria connettività aerea che collega una rete di 15 aeroporti del sud con il nostro paese, il ché rappresenta oltre 3 milioni di passeggeri provvenienti dalle regioni meridionali. È interessante ricordare come l’aeroporto di Napoli è posizionato nel 5º posto in Italia in quanto volume di passeggeri verso la Spagna. La nostra presenza qui consente di mantenere i rapporti con i nostri partners e sviluppare sempre di più un mercato pronto alla ricerca di nuove esperienze e prodotti turistici che la spagna è in grado di offrire”.

In questa edizione l’ente propone tante novità a cominciare sempre dal Centro Multimediale Interattivo (CMI) gestito dall’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma, nel cuore della città stessa. La storica sede, ubicata a Piazza di Spagna, si rinnova un’altra volta per accogliere l’anno giubilare di Caravaca de la Cruz 2024 in collaborazione con la Regione di Murcia. In programma, anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz. Inoltre l’attività di promozione delle destinazioni spagnole prosegue (più info su www.events.esperienzaspagna.it ) con la collaborazione di Tour Operator e compagnie aeree quali: Boscolo, Guiness Travel, Volotea, Palladium group, ecc. Nell’ambito della campagna “La Spagna dipingendo il mondo” organizzata dall’Ente a Roma, il Centro Multimediale Interattivo ospiterà un ciclo di eventi mirato a promuovere interessanti destinazioni spagnole attraverso rinomati artisti spagnoli. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte dell’artista spagnolo Picasso, l’anno sarà dedicato alla celebrazione della sua opera e della sua eredità artistica, con un programma basato su 16 mostre in Spagna, in città strettamente legate all’artista.

