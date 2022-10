Turismo, speed date tra start-up ed imprese: l’Europa promuove fruttuosi incontri-lampo a tema “green”

Si sono “studiate”, corteggiate e scelte, proprio come nei più classici speed date. Ad incontrarsi stavolta, però, non single in cerca dell’anima gemella, bensì imprese e start-up unite dalla passione, quanto mai attuale, per il “green”.

Entra nel vivo Eu Eco-Tandem, interessante progetto cofinanziato dall’Unione Europea, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in ambito turistico.

Ben 56, i “tandem” nati durante la fase di matching, conclusa a metà ottobre, cui hanno preso parte PMI e start-up europee, provenienti principalmente da Italia, Germania e Slovacchia.

In particolare, alla chiamata hanno risposto 78 PMI impegnate in ambito turistico e circa 40 start-up non del settore che, sebbene non ammissibili al finanziamento, sosterranno le imprese partner nella transizione ecologica.

Immediato, il feeling tra le parti coinvolte, che si sono scelte basandosi principalmente sull’intento comune di riuscire a risolvere una delle 5 sfide di sostenibilità indicate dal team di Eu Eco Tandem.

Entrando nei dettagli, ad occuparsi di “mobility management”, saranno 22 “coppie”; 9, quelle che risponderanno a sfide “verdi”, in risposta alla pandemia dovuta al Covid-19; 12, invece, collaboreranno sul tema del risparmio energetico.

Ed, ancora, 10 “tandem” lavoreranno sulla “gestione dei rifiuti” e 3 su quella dell’acqua. Il tutto, naturalmente, applicato al settore Turismo.

Dallo scoccare della scintilla, i “tandem” creati, hanno iniziato immediatamente a confrontarsi e a consolidare i legami.

A disposizione, 45 giorni, per presentare piani d’azione efficaci da sottoporre al comitato consultivo, chiamato a valutare le idee e a selezionare i “tandem” vincenti, cui andrà un voucher del valore di 13.000 euro, che servirà ad attivare i progetti.

EU-Eco-Tandem – cofinanziato dall’Unione Europea, attraverso il programma COSME – è coordinato da X23 Srl ed implementato da un pool di partner europei, tra i quali ENIT e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.

Link del progetto: https://www.eu-ecotandem.eu/

Social media dedicati:

Facebook: https://www.facebook.com/euecotandem

Twitter: https://twitter.com/eu_ecotandem

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber

Instagram: https://www.instagram.com/eu.ecotandem/

L’articolo Turismo, speed date tra start-up ed imprese: l’Europa promuove fruttuosi incontri-lampo a tema “green” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento