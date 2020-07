Nel 2020 calano di oltre il 40% gli italiani che partiranno per le vacanze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un italiano su due non andrà in vacanza. Dei 24 milioni di persone che si muoveranno, l’86% rimarrà in Italia e solo il 4,8% andrà all’estero, contro il 26% del 2019. È quanto emerge da un’indagine Isnart-Unioncamere.

abr/mrv/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Turismo, un italiano su due non andrà in vacanza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento