Turismo, un registro dei grandi eventi per promuovere l’identità sarda

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un registro dei grandi eventi “identitari” per la promozione turistica di un territorio particolare come quello della Sardegna. A istituirlo la giunta regionale guidata da Christian Solinas. “La Sardegna possiede un immenso patrimonio materiale e immateriale identitario, risorsa indispensabile per la valorizzazione e la promozione dell’immagine dell’Isola nello scenario nazionale e internazionale – ha detto il governatore – I ‘grandi eventi identitarì, religiosi e laici, possono diventare uno straordinario volano economico per i territori e un rilancio per l’immagine unitaria della Sardegna”. Al registro sono state già iscritte le prime dieci manifestazioni, individuate per antica tradizione, diffusione territoriale,

