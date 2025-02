Tusk a Trump: “Ue non è stata creata per fregare nessuno”. Negoziati in corso sui dazi

(Adnkronos) – Il primo ministro polacco e presidente di turno Ue Donald Tusk risponde al presidente Usa Donald Trump secondo il quale l’Unione Europea “è stata creata per fregare gli Stati Uniti”. “L’Ue non è stata creata per fregare nessuno. Al contrario. È stata creata per mantenere la pace, per costruire rispetto tra le nostre nazioni, per creare un commercio libero ed equo e per rafforzare la nostra amicizia transatlantica. Semplicemente così”, ha scritto Tusk su X.

“Io amo i Paesi della Ue, ma siamo onesti l’Unione Europea è nata per fregare gli Stati Uniti e sta facendo un buon lavoro, ma ora sono io presidente”, ha detto ieri Trump che ha confermato l’intenzione di imporre dazi del 25% sulle importazioni dalla Ue, tornando ad accusarla di “approfittarsi degli Usa, non accettando le nostre auto, niente da noi”.

Durante il briefing con la stampa a Bruxelles, rispondendo a riguardo, il portavoce della Commissione Europea per il Commercio Olof Gill ha sottolineato che l’Unione Europea “sin dalla sua fondazione è stata una manna per gli Stati Uniti d’America”. “Creando un mercato unico, ampio e integrato – ha aggiunto – l’Ue ha facilitato il commercio, ha ridotto i costi per gli esportatori dell’Ue e ha armonizzato standard e regolamenti in tutti i nostri Stati membri”.

“Di conseguenza – ha proseguito – gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi. Le aziende americane sono state in grado di investire e di generare entrate sostanziali, proprio perché l’Ue è un grande mercato unificato che è vantaggioso per gli affari. Questo è anche uno dei motivi principali per cui il commercio transatlantico ammonta a oltre 1,5 bilioni di euro all’anno, cosa che rende” quella tra Ue e Usa “la più grande relazione commerciale e di investimento bilaterale al mondo”.

L’Unione Europea, ha continuato, “ritiene che dovremmo lavorare insieme per preservare queste opportunità per i nostri cittadini e le nostre imprese, su entrambe le sponde dell’Atlantico, invece di lavorare gli uni contro gli altri. Siamo per il dialogo, l’apertura e la reciprocità. Siamo pronti a collaborare con gli Usa, a condizione che rispettino le regole, ma proteggeremo anche i nostri consumatori e le nostre imprese, in ogni momento. Non si aspettano di meno da noi e non meritano di meno da noi”.

Quanto ai dazi, “ci sono negoziati in corso tra Ue e Usa. Queste questioni spettano al commissario Maros Sefcovic, che era negli Usa una settimana fa”, ha affermato Olof Gill, sottolineando che l’esecutivo Ue non commenterà di fronte ai giornalisti i dettagli di un negoziato in corso ma che “ci sono stati incontri produttivi con gli americani”.

“Mancano ancora dettagli su questi potenziali dazi” del 25% su “auto e altre cose”, minacciati da Trump ieri, ha aggiunto il portavoce. “Dunque non sappiamo ancora come e se dovremo rispondere”. A ogni modo, l’Ue si è preparata per “oltre un anno” a questo scenario ed è pronta a reagire, pur mirando a non imporre dazi se possibile, ha ribadito.

Se gli Stati Uniti mettessero dazi del 25 per cento, come annunciato dal presidente americano, l’Unione Europea “farebbe lo stesso”, ha dichiarato il ministro delle Finanze francese Eric Lombard. “È chiaro che se gli americani aumenteranno i dazi, come annunciato dal presidente Trump, l’Ue farà lo stesso”, ha affermato Lombard a margine della riunione dei ministri delle finanze del G20 a Città del Capo. “Anche se non è nell’interesse generale, anche noi dobbiamo proteggere i nostri interessi e quelli dei Paesi dell’Unione”, ha aggiunto.