Articolo aggiornato alle ore 21,35.

AGI – Salvi i giorni del 28, del 29 e del 30, poi quelli dopo il 3 gennaio anche se non è ancora deciso cosa fare per il 6 e il 7. Stretta, invece, per il 24, il 25, il 26, il 27, per la vigilia di Capodanno e per l’1, il 2 e il 3 gennaio. Il governo va verso un compromesso per Natale. Ma il confronto è ancora in corso, per il varo del nuovo dpcm dovrebbe esserci un nuovo incontro anche con Italia viva prima e con le Regioni dopo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tutta l’Italia verso la zona rossa solo nei giorni a cavallo di Natale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento